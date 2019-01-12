В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию

Все, чего добилась человеческая цивилизация за долгие тысячелетия своего существования — результат коллективных усилий, считает американский журналист Дункан Мэдден. В связи с этим он задался вопросом, какое из современных государств можно назвать самым "умным".

Дункан Мэдден в своей статье опирался на результаты исследования, проведенного британским научным порталом. Специалисты составили рейтинг 25-ти стран с самым умным населением. В основу исследования легли средний показатель интеллекта населения, количество Нобелевских лауреатов в стране и уровень высшего образования в государстве.

Рейтинг возглавила Япония. Следом за Страной восходящего солнца в списке идет Швейцария. На третьем месте — Китайская народная республика. Азиатских стран, отмечает в своей статье для журнала Forbes Дункан Мэдден, в списке много. Также в десятку самых умных стран мира вошли Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Российская Федерация, Бельгия, Великобритания, Канада и Южная Корея.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили список стран с самым высоким уровнем смертности населения от неправильного питания. Так, выяснилось, например, что хуже всего питаются жители бывших советских республик — первую десятку рейтинга сплошь составляют государства, некогда входившие в состав Советского Союза.

Читайте также:

Составлена карта IQ по регионам России