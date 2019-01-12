В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию

Все, чего добилась человеческая цивилизация за долгие тысячелетия своего существования — результат коллективных усилий, считает американский журналист Дункан Мэдден. В связи с этим он задался вопросом, какое из современных государств можно назвать самым "умным".
Дункан Мэдден в своей статье опирался на результаты исследования, проведенного британским научным порталом. Специалисты составили рейтинг 25-ти стран с самым умным населением. В основу исследования легли средний показатель интеллекта населения, количество Нобелевских лауреатов в стране и уровень высшего образования в государстве.
Рейтинг возглавила Япония. Следом за Страной восходящего солнца в списке идет Швейцария. На третьем месте — Китайская народная республика. Азиатских стран, отмечает в своей статье для журнала Forbes Дункан Мэдден, в списке много. Также в десятку самых умных стран мира вошли Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Российская Федерация, Бельгия, Великобритания, Канада и Южная Корея.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили список стран с самым высоким уровнем смертности населения от неправильного питания. Так, выяснилось, например, что хуже всего питаются жители бывших советских республик — первую десятку рейтинга сплошь составляют государства, некогда входившие в состав Советского Союза.
Читайте также:
Составлена карта IQ по регионам России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.