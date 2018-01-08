Океанологи бьют тревогу - в Мировом океане постоянно растет число "мертвых зон", что может послужить серьезной причиной масштабного вымирания животных.
По мнению ученых, процессы глобального потепления способствуют вымещению кислорода из океанских водных масс. В настоящее время количество зон без кислорода на общей территории Мирового океана возросло в 10 раз.
Климатологи отмечают, что основной причиной океанской гипоксии стал рост среднего уровня температуры на Земле. Научные исследователи утверждают, что происходящее задевает не только океанские и морские массивы, но также и основные источники пресной воды - речные артерии.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что американские ученые предположили, что таяние льдов сможет остановить процесс глобального потепления. Ведь при этом процессе в океаническую воду попадает огромное количество накопленных ледниками за миллионы лет железа и фосфора. Эти элементы вызывают бурный рост водорослей, которые, как мы знаем, убирают из атмосферы парниковый углекислый газ.
В настоящее время принято расценивать процесс таяния полярных льдов как несомненную угрозу человеческой цивилизации. Многие говорят о том, что это может вызвать поднятие уровня Мирового океана, затопление больших территорий и уничтожение ряда экосистем. Однако недавно выяснилось, что у данного процесса могут быть и положительные стороны.
Ученые из университета Южной Каролины (США) считают, что ничего страшного в этом нет. По их мнению, это даже хорошо, что ледники тают, потому что именно данный процесс способен если не остановить, то, по крайней мере, сильно замедлить глобальное потепление. К такому, на первый взгляд, парадоксальному заключению они пришли после того, как проанализировали результаты морских экспедиций 2008 и 2009-го годов.
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