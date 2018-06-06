Американские ученые пришли к выводу, что кофеин может повышать работоспособность людей в коллективе.
Исследователи из университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что употребление кофеина улучшает внимание студентов, которые приняли участие в опыте.
Причем, они были уверены, что занимаются просто дегустацией нового кофе.
Критерии отбора испытуемых включали в себя умеренное употребление кофе (четыре чашки в день) и отсутствие аллергии. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых (опытная) получала напиток (с 270 миллиграммами кофеина) до обсуждения темы, а вторая (контрольная) - после.
После того, как им был предложен кофе, студенты занялись обсуждением темы для дискуссий. Оказалось, что употребление кофе до выполнения задачи улучшало оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой.
Фактически, добровольцы в опытной группе сообщали о повышении внимательности.
По данным DailyMail, три чашки кофе в день было достаточно для хорошего самочувствия, но пить больше считается опасным для сердца. В настоящее время проводятся исследования, что именно чистит артерии - сам кофеин или ранее обнаруженные антиоксиданты.
Исследование проводилось на основе диетических предпочтений и анализов артерий 4 400 человек.
Напомним, до этого ученые из Эдинбурга обнаружили, что кофе состоит из 1 000 биоактивных компонентов, многие из которых оказывают терапевтическое, противовоспалительное, противораковое и антифиброзное воздействие.
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