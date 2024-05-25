СК "Турикум" подтвердила свой высокий рейтинг

Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности АО СК "Турикум" на уровне ruA+.
Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой страхового бизнеса, адекватными финансовыми результатами и высокими показателями качества активов и ликвидности. Компания занимает 70 место по объему совокупной страховой премии за 2023 год. Основными направлениями деятельности являются страхование прочего имущества юридических лиц, грузов, предпринимательских рисков и гражданской ответственности.
Компания относится к 4 размерному классу по методологии агентства. Активы страховщика составили 9 038 млн рублей, страховые резервы — 6 127 млн рублей, собственные средства — 1 896 млн рублей, уставный капитал — 603 млн рублей. За 2023 год компания собрала 916 млн рублей страховых взносов и заняла 70 место по объему совокупной страховой премии. Страховой портфель компании сократился на 31,9% в 2023 году, но прирост страхового портфеля составил 28,4% в первом квартале 2024 года.
Качество урегулирования убытков высоко оценивается агентством. Техническое результат по основным учетным группам в течение 2023 года и за 1 квартал 2024 года был положителен. Качество и диверсификация активов компании оцениваются положительно, а качество управления и перестраховочной защиты достаточно высокое. Ограничивающим рейтинг фактором является деконцентрированная структура собственности.
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