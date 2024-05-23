Как снизить риски пожаров: советы по страхованию, уходу за оборудованием и огнезащите

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В мэрии Новосибирска рассказали, как застраховать жильё от пожара

2:22
Страхование

Страхование жизни и имущества от пожара может значительно сократить затраты на возмещение ущерба. Эту услугу предоставляют многие страховые компании. В мэрии Новосибирска рассказали, как предотвратить беду и минимизировать ущерб иными способами.

В мэрии Новосибирска рассказали, как застраховать жильё от пожара
Фото: freepik.com by vector_corp is licensed under public domain

Специалисты утверждают, что даже "умной" квартире необходим регулярный контроль. Следует проверять исправность датчиков дыма, спринклерной системы, порошковых модулей и срок годности огнетушителей. Перед сном или уходом из дома рекомендуется отключать все электроприборы, а проверку розеток сделать регулярной процедурой.

В частных домах особое внимание следует уделить печам и каминам, так как они наиболее уязвимы. При их эксплуатации важно соблюдать все нормы термоизоляции и безопасное расстояние до деревянных стен. Дымоходные трубы необходимо регулярно очищать от сажи. Часто возгорания вызывают неисправная электропроводка и самостоятельная замена автоматических выключателей в электрощитке.

Одним из эффективных решений является установка устройства защитного отключения электричества, например, дифференциального автомата. Он чутко реагирует на малейшие утечки тока и неисправности контактов.

"Сейчас даже считается правильным ставить отдельные УЗО на все линии: в кухню, ванную, гараж, баню и т. д. Недорогая и надёжная противопожарная защита обеспечивает безопасность деревянному дому," — отметили в городской администрации.

Огнебиозащита включает пропитки и обмазочные мастики, которые препятствуют распространению огня. Некоторые из них при нагревании выделяют негорючие газы, препятствуя доступу кислорода к зоне горения, другие вспучиваются, создавая защитную "шубу" на деревянной поверхности.

Эти смеси необходимо регулярно обновлять. Если в их составе присутствует вода, требуется дополнительная защита стойкими лакокрасочными покрытиями. Важно помнить, что дерево, обработанное антипиренами, не сможет долго противостоять высоким температурам. Обработка лишь предоставляет несколько дополнительных минут для эвакуации и вызова спасателей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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