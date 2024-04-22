"Ингосстрах-Жизнь" выявила категории клиентов, которые наиболее склонны к критическим заболеваниям

"Ингосстрах-Жизнь": основные риски и крупнейшие выплаты за 2023 год

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

За последние три года наблюдается заметный тренд к увеличению числа женщин-страхователей по сравнению с мужчинами. В 2023 году соотношение составило 60% к 40% в пользу женщин. Однако статистика выплат компании за этот год показала обратную картину: доля мужчин, получивших страховое возмещение, составила 60%, в то время как доля женщин оказалась на уровне 40%.

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Наибольшее количество выплат было совершено в возрастной группе 50-70 лет по рискам, связанным с критическими заболеваниями (64%), инвалидностью (60%) и уходом из жизни (48%).

Стоит отметить, что 56% всех выплат были связаны с уходом из жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, 37% — из-за онкологии, и лишь 7% — из-за других заболеваний. При этом доля мужчин, получивших компенсацию, существенно превышает долю женщин и составляет около 78%.

Наибольшие суммы возмещения клиентам "Ингосстрах-Жизнь" в 2023 году были выплачены по риску ухода из жизни вследствие критического заболевания — 25 млн рублей, по рискам, связанным с лечением критических заболеваний — 21 млн рублей, и по рискам, связанным с инвалидностью — 23 млн рублей.