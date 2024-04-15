Полис ОМС в Херсонской области: около 260 тысяч жителей обеспечены доступом к медицинским услугам

В Херсонской области 258 777 жителей получили полис обязательного медицинского страхования. Из этого числа 46 тысяч человек получили его за пределами региона.
По словам директора территориального фонда ОМС Анны Литвиненко, полис является гарантом получения бесплатной медицинской помощи. Выдача продолжается, так как каждый житель, включая детей, должен иметь этот документ.
Минздрав Херсонской области сообщил, что полис можно получить в медицинских учреждениях или через Госуслуги.
"Подать заявление о внесении в Федеральный регистр застрахованных лиц и получить выписку можно во всех отделениях МФЦ и медицинских организациях", — сообщили в ведомстве.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.