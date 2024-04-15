Полис ОМС в Херсонской области: около 260 тысяч жителей обеспечены доступом к медицинским услугам

Почти 260 тысяч полисов ОМС выдано жителям Херсонской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Херсонской области 258 777 жителей получили полис обязательного медицинского страхования. Из этого числа 46 тысяч человек получили его за пределами региона.

Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

По словам директора территориального фонда ОМС Анны Литвиненко, полис является гарантом получения бесплатной медицинской помощи. Выдача продолжается, так как каждый житель, включая детей, должен иметь этот документ.

Минздрав Херсонской области сообщил, что полис можно получить в медицинских учреждениях или через Госуслуги.

"Подать заявление о внесении в Федеральный регистр застрахованных лиц и получить выписку можно во всех отделениях МФЦ и медицинских организациях", — сообщили в ведомстве.