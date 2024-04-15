Филиал "Росгосстраха" в Республике Мордовия начал выплаты страхового возмещения пострадавшим от наводнений

Клиенты "Росгосстраха" в Мордовии начали получать компенсации за ущерб от паводка

2:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Филиал компании "Росгосстрах" в Республике Мордовия начал выплаты страхового возмещения своим клиентам, чье имущество пострадало от наводнения и уже доступно для осмотра с целью определения ущерба. Одновременно продолжают поступать заявления от владельцев жилья, находящегося в зоне затопления.

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По словам директора филиала Сергея Терентьева, таяние снега и выход рек из берегов вызвали наводнение в регионе. Наиболее пострадали три района: Рузаевский, Краснослободский и Инсарский.

С самого начала наводнения страховые агенты филиала начали активно связываться со своими клиентами, помогая им с необходимыми действиями. Событие было объявлено компанией как "массовый убыток", что упрощает процесс урегулирования страхового случая и освобождает клиентов от необходимости самостоятельного сбора документов.

К настоящему времени в филиал поступило около 180 заявлений, но ожидается, что их число достигнет 200. С начала апреля эксперты компании начали осмотр поврежденного имущества для оценки ущерба. Первые выплаты были произведены 12 апреля, получивших страховое возмещение было 32 клиента, средний размер выплаты составил 110 тысяч рублей, максимальная — 426 тысяч рублей.

Сергей Терентьев отметил, что компания ожидает дальнейших обращений от клиентов, поскольку пик наводнения еще не пройден, и количество страховых случаев может увеличиться. Эксперты компании напомнили, что страховое возмещение доступно только тем, кто заранее застраховал свое имущество от финансовых рисков. Если ситуация стала опасной до заключения страхового договора, то страховщик может отказать в выплате, поскольку имущество можно застраховать только от событий, имеющих вероятностный характер.

В Республике Мордовия действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", который включает 22 агентства и страховых отдела, а также Региональный центр урегулирования убытков в г. Саранске и пункт урегулирования убытков в г. Краснослободске.