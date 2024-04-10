Овен — спортивные, Лев — дорогие. Как знаки зодиака выбирают себе автомобили

Канадские страховщики рассказали, какие машины предпочитают знаки зодиака

2:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Знак зодиака влияет на выбор автомобиля — к такому выводу пришли канадские страховые компании, проанализировав статистику 100 000 канадских и американских водителей за шесть лет (с 2007 по 2013 годы). Результаты опубликовал портал "Финуслуги".

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Весы

Весы с их утонченным вкусом предпочитают элитные модели автомобилей. Лучше всего с кондиционером и собственным водителем.

Водолей

Водолеи любят риск, поэтому выбирают скоростные машины. Также им по душе автомобили с экзотическим оборудованием.

Овен

Овны никого не пропускают вперёд и часто превышают скорость. Их выбор — модные спортивные авто, желательно красного цвета.

Рыбы

Для мечтательных Рыб красота превыше всего. Они предпочитают вычурные автомобили. Чистюли, поэтому чаще других заезжают на автомойки.

Скорпион

Страстные скорпионы любят скорость и вызов. По этой причине выбирают мощные авто, которые при удобном случае стремятся проверить на прочность.

Телец

Консервативные Тельцы машину выбирают как спутника жизни — одну и на всю жизнь. Любят стабильные, внушающие доверие модели. Идеальный вариант — если авто можно ещё и использовать в хозяйственных целях.

Стрелец

Стрельцы — любители представительных автомобилей, и чем мощнее, тем лучше. Качество тоже важно — автомобиль должен служить им долго и верно.

Козерог

Козерогам по душе классические модели, обладающие практичностью и долговечностью. Любят внедорожники, так как борьба с трудностями и опасностями для них — норма жизни.

Дева

Рациональные Девы не гонятся за дорогими и престижными машинами. Для них важнее качество материалов, безопасность и технический комфорт. Девы-мужчины любят сами разбирать и собирать свои авто.

Рак

Раки выбирают надежные старинные модели. Истинные патриоты, они с радостью пересядут с иностранного авто на машину отечественного производства.

Близнецы

Неугомонные Близнецы предпочитают скоростные машины — еще бы, ведь им надо везде успеть. Шикарному виду предпочтут простоту управления, маневренность и удобство при парковке. Будут рады даже подержанному авто — лишь бы оно доставило их куда нужно.

Лев

Для Львов машина — показатель статуса. Их выбор — мощные дорогие автомобили, достойные везти их царственную особу. К своим машинам Львы испытывают истинно романтические чувства.