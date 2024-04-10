"Росгосстрах" отказался предоставлять страховку на дома жителей Ишима от возможного наводнения

"Росгосстрах" отказался страховать дома от паводков в Ишиме

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В компании "Росгосстрах" отказались от предоставления страховых услуг на дома жителей Ишима из-за возможного риска наводнения. Они пояснили, что такое решение обусловлено необходимостью соблюдения законодательства о страховании в Российской Федерации, которое требует наличия признаков вероятности и случайности возникновения страхового случая.

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Компания "Росгосстрах" подчеркнула, что при объявлении чрезвычайной ситуации из-за предполагаемого наводнения и предупреждения о возможном затоплении населенных пунктов и объектов, риск становится непредвиденным, а страхование от этого риска становится неприменимым.

Компания также отметила, что страхование имущества частных лиц является добровольным и строится на взаимовыгодных условиях для обеих сторон, в соответствии с законодательством. Тем не менее, "Росгосстрах" подтвердил готовность страховать дома жителей Ишима от других рисков, таких как пожары, аварии в системах водоснабжения, кражи и действия третьих лиц.

"Росгосстрах" отказался предоставлять страховку на дома жителей Ишима от возможного наводнения