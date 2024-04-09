Эксперт НИФИ Минфина Ольга Дайнеко указала на три негативных аспекта самозанятости

Самозанятые в РФ: налоговые вычеты и ограничения, о которых стоит знать

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

По мнению эксперта Научно-исследовательского института Минфина РФ Ольги Дайнеко, самозанятость стала удобным выбором для россиян, предоставляющих услуги и зарабатывающих не более 2,4 миллионов рублей в год, сообщает "Газета.Ru"

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По данным Дайнеко, ставка налога для таких работников составляет 4% от дохода, и они освобождены от необходимости подавать налоговую отчетность по форме 3-НДФЛ. Однако у этого режима есть три основных недостатка.

Первый недостаток заключается в том, что работа в качестве самозанятого не учитывается при формировании страхового стажа для пенсии и набора пенсионных баллов. Вместо этого, самозанятый имеет возможность вступить в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию и оплачивать взносы самостоятельно.

Вторым недостатком является то, что самозанятый не имеет право на выплаты по больничному листу.

И, наконец, третий недостаток заключается в том, что самозанятый лишен большинства налоговых вычетов.

По словам Дайнеко, это происходит из-за того, что самозанятые не обязаны оплачивать обязательные взносы по пенсионному и социальному страхованию, а также не платят 13% налога на доходы физических лиц. Добровольные взносы по социальному страхованию могут оплачивать лишь индивидуальные предприниматели.