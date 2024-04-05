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Генеративный ИИ может принести страховым компаниям $50 миллиардов прибыли ежегодно

GenAI открывает для страховщиков всего мира доступ к прибыли в $50 млрд

1:29
Страхование

Страховые компании по всему миру могут получить ежегодную финансовую выгоду в размере $50 млрд от использования генеративного искусственного интеллекта (GenAI), сообщает международная консалтинговая компания Bain & Company.

GenAI открывает для страховщиков всего мира доступ к прибыли в млрд
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В отчёте экспертов говорится, что использование генеративного ИИ позволит страховщикам увеличить свои доходы на 20%, а расходы сократить на 15%.

Глобальный руководитель отдела ИИ в сфере финансовых услуг компании Bain Бхави Мехта прокомментировал это так:

"Для страховщиков выгоды от генеративного искусственного интеллекта будут получены тремя путями: повышение производительности, увеличение продаж за счёт более эффективных агентов и цифровых консультаций, а также более качественное выявление и определение рисков, что поможет как клиентам, агентам, так и компании".

Наряду с преимуществами Bain также выделила несколько ключевых областей риска в связи с применением GenAI страховщиками: галлюцинации, дезинформация, токсичность и владение интеллектуальной собственностью.

Чтобы управлять этими рисками, страховые компании должны принять ответственную стратегию в отношении ИИ, отметил руководитель глобальной страховой практики Bain Шон О'Нил. Он также призвал страховщиков предпринять шаги для адаптации к быстро развивающейся технологии генеративного искусственного интеллекта, включая налаживание взаимодействия между бизнес-подразделениями и разработку адаптируемой операционной модели.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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