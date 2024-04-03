Каждый четвертый клиент "Росгосстраха" получает максимальную скидку по ОСАГО

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"Росгосстрах": 25% водителей получают максимальную скидку по ОСАГО

1:38
Страхование

Российским водителям вновь пересчитали коэффициенты для получения "скидки" при оформлении страхования гражданской ответственности за транспортные средства (ОСАГО), уже в пятый раз с 1 апреля. Класс водителя и коэффициент "бонус-малус" (КБМ) будут действовать в течение года.

"Росгосстрах": 25% водителей получают максимальную скидку по ОСАГО
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По данным компании "Росгосстрах", 25% их клиентов имеют 13 класс, что означает применение коэффициента 0,46 при оформлении полиса, позволяющего получить максимальную "скидку" в 54% от полной страховой премии. Это право возникает после 10 лет безаварийной истории, когда водитель не становится виновником ДТП. В то же время "аварийных" клиентов, у которых КБМ составляет 3,92, в компании лишь 0,02% от общего числа застрахованных автомобилистов.

По статистике страховой компании, самые осторожные водители с 13 классом чаще всего покупают ОСАГО от "Росгосстраха" в Московской области, Башкортостане и Пермском крае. В топ-10 регионов с наибольшим числом аккуратных и законопослушных водителей входят Москва, Татарстан, Иркутская, Свердловская и Вологодская области, Санкт-Петербург и Тюменская область.

"Хотя скоринговые модели, применяемые страховщиками для того, чтобы предложить клиенту максимально справедливую цену полиса "автогражданки", учитывают целую совокупность факторов, коэффициент "бонус-малус" остается одним из ключевых в оценке автомобилиста", — сообщил директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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