В Госдуме рассказали о способах повышения пенсии для самозанятых и индивидуальных предпринимателей

Эффективные способы увеличения пенсии для самозанятых и индивидуальных предпринимателей

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Государственной Думе были предоставлены пояснения относительно того, как самозанятым и индивидуальным предпринимателям возможно увеличить размер своей пенсии. По словам депутата Алексея Говырина, у таких граждан есть возможность получать не только минимальную социальную пенсию.

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Он подчеркнул в интервью для "Российской газеты", что страховая пенсия выплачивается лишь участникам пенсионного страхования. Для самозанятых же отсутствуют обязательные страховые взносы, что влечет за собой отсутствие накопления пенсионных баллов и стажа. Эксперт пояснил, что самозанятые не имеют права на обычную страховую пенсию по старости и могут претендовать на нее лишь через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Однако они могут вступить в систему пенсионного страхования добровольно, заключив соответствующий договор с Социальным фондом. Таким образом, они могут начать накапливать стаж и пенсионные коэффициенты.

В отличие от самозанятых, индивидуальные предприниматели обязаны выплачивать обязательные страховые взносы. При достижении пенсионного возраста они могут выбрать между продолжением трудовой деятельности и началом получения пенсии. При решении уйти на пенсию на год позже или более, будет применяться повышающий коэффициент при расчете. Максимальная возможная отсрочка составляет десять лет, что в свою очередь позволяет значительно увеличить размер пенсии, порой более чем вдвое.