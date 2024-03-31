В Госдуме рассказали о способах повышения пенсии для самозанятых и индивидуальных предпринимателей

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Эффективные способы увеличения пенсии для самозанятых и индивидуальных предпринимателей

1:26
Страхование

В Государственной Думе были предоставлены пояснения относительно того, как самозанятым и индивидуальным предпринимателям возможно увеличить размер своей пенсии. По словам депутата Алексея Говырина, у таких граждан есть возможность получать не только минимальную социальную пенсию.

Эффективные способы увеличения пенсии для самозанятых и индивидуальных предпринимателей
Фото: commons.wikimedia.org by Westpress Kaliningrad archive is licensed under CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул в интервью для "Российской газеты", что страховая пенсия выплачивается лишь участникам пенсионного страхования. Для самозанятых же отсутствуют обязательные страховые взносы, что влечет за собой отсутствие накопления пенсионных баллов и стажа. Эксперт пояснил, что самозанятые не имеют права на обычную страховую пенсию по старости и могут претендовать на нее лишь через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Однако они могут вступить в систему пенсионного страхования добровольно, заключив соответствующий договор с Социальным фондом. Таким образом, они могут начать накапливать стаж и пенсионные коэффициенты.

В отличие от самозанятых, индивидуальные предприниматели обязаны выплачивать обязательные страховые взносы. При достижении пенсионного возраста они могут выбрать между продолжением трудовой деятельности и началом получения пенсии. При решении уйти на пенсию на год позже или более, будет применяться повышающий коэффициент при расчете. Максимальная возможная отсрочка составляет десять лет, что в свою очередь позволяет значительно увеличить размер пенсии, порой более чем вдвое.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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