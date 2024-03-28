В России планируется внедрение системы контроля за страховыми полисами в сфере такси

Минтранс введёт цифровую систему проверки страховок к 2025 году

2:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Планы Министерства транспорта России направлены на внедрение системы проверки страховых полисов у таксистов к 2025 году.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

В соответствии с программой цифровой трансформации, заявленной Минтрансом на период с 2024 по 2026 годы, планируется объединение систем ФГИС "Такси" и "АИС страхование". Это позволит передавать информацию о полисах ОСАГО и ОСГОП у перевозчиков такси региональным властям. По официальной информации, уполномоченные органы смогут получать данные о наличии полисов, их выдаче и сроке действия напрямую из ФГИС "Такси".

Внедрение единого источника информации позволит контролировать законность деятельности участников перевозок. На рынке такси в России насчитывается более 79 тысяч перевозчиков, 512 тысяч автомобилей и 11 тысяч служб заказа такси. Также планируется, что Министерство внутренних дел начнет использовать систему для проверок перевозчиков и такси с 2025 года. В настоящее время отрасль контролируется через три региональных реестра, а проверка наличия ОСАГО с пометкой "для такси" осуществляется вручную. Однако с 1 сентября вступает в силу обязательное требование о наличии ОСГОП. После модернизации ФГИС "Такси" будет возможна автоматическая проверка данных.

Некоторые эксперты высказывают опасения относительно внедрения новой системы из-за проблем с ОСАГО. Стоимость страхового полиса для такси значительно превышает ту, которую платят владельцы обычных автомобилей, что создает дополнительные финансовые проблемы для перевозчиков. Директор управляющей организации сервиса такси "Максим" Максим Шушарин подчеркнул, что страховые компании охватывают лишь небольшую часть рынка, так как большинство перевозчиков работают на своих личных автомобилях и не приобретают специальные страховки для такси.