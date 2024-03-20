Заболел за границей: на какие медицинские услуги можно рассчитывать по страховке

Страховщики пояснили, любое ли лечение за границей покрывает полис ВЗР

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Издание "Банки.ру" поделилось информацией, какое лечение можно пройти за рубежом при наличии базовой страховки ВЗР (выезжающего за границу).

Фото: Фото с официального портала города

В базовую страховку входят непредвиденные расходы, связанные с оказанием медицинских услуг из-за травмы или внезапной болезни. Также полисом покрывается обострение хронического заболевания, в некоторых компаниях такое покрытие ограниченное, госпитализация и проведение экстренной операции. Плановая операция в страхование ВЗР не включается.

Иногда в страховку может добавляться транспортировка застрахованного в больницу или в родную страну и расход денег на экстренную стоматологическую помощь. Однако эти пункты важно проверять до того, как вы уедете заграницу или заплатите за страховку.

"В любом случае все медуслуги оказываются в рамках страховой суммы. Стандартная минимальная страховая сумма (необходимая для получения визы в страны Шенгенской группы) составляет 30 тыс. евро", — говорится в издании.

Страховщики советуют покупать расширенную страховку, сумма которой составляет от 100 до 150 тысяч евро. Например, серьезная операция и лежание в стационаре несколько дней быстро израсходуют эту сумму.

При заключении договора обязательно смотрите, что входит в ваше покрытие, чтобы вы не рассчитывали на то, что не включено. К примеру, солнечные ожоги или аллергия в базовый полис не входят. Также не включаются роды, лечение рака, пластическая операция.