Страховщиков и НПФ хотят заставить спрашивать у властей разрешения на собственное название

Страховые компании обяжут согласовывать своё название с ЦБ РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российские страховые компании и НПФ могут обязать согласовывать название с ЦБ РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

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По словам собеседника, соответствующий законопроект разработали в российском Минфине. Страховщикам и НПФ предлагается запретить брать названия "лопнувших" банков и фондов, и использовать именования, которые можно спутать с уже существующими брендами.

При этом нововведения не должны затронуть иностранных страховщиков. Также компаниям, которые не являются негосударственными пенсионными фондами, будет запрещено использовать в названии аббревиатуру "НПФ".

Но, помимо запретов, в законопроекте прописана и облегчённая схема переоформления лицензий для страховых компаний, обществ взаимного страхования и страховых брокеров, если те решат сменить название.