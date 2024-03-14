В "черный" список финомбудсмена из-за нарушений попали восемь страховых компаний

Финомбудсмен перечислила страховщиков, нарушавших закон при общении с потребителями

3:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовый омбудсмен составила список "неприемлемых практик" финансовых организаций, выявленных в IV квартале 2023 г. Об этом сообщает АСН.

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В списке расписаны действия страховых компаний, которые нарушали закон при общении с потребителями.

"Сбербанк Страхование"

Компания расторгла ранее заключенные договоры с автосервисами, обслуживающими клиентов по ОСАГО. Из-за этого клиент страховщика оказался лишен возможности получить ремонт по полису.

Расторжение договоров со СТОА "Сбербанк Страхование" объяснил омбудсмену тем, что станции техобслуживания не выполняли своих обязательств по ремонту транспортных средств.

"Югория"

Страховщик не предусмотрел в форме заявления на выплату выбор полиса страхования — ОСАГО или каско. Чтобы избежать повышения неустойки, страховщик на свое усмотрение выплатил потребителю 379 тысяч рублей по каско и тем самым увеличил себе срок урегулирования. В то время как потребитель хотел получить выплату по ОСАГО, договор по которому тоже имелся.

"СОГАЗ"

Из-за некорректно составленного договора и правил страхования клиент лишился страховой выплаты. Из документов следовало, что при полной гибели авто и отказе страхователя передать право собственности на ТС потребителю выплачивается только 60% от страховой стоимости, указанной в договоре.

Также в договоре была установлена безусловная франшиза в размере 70% от страховой суммы для такого случая. В результате страховая выплата получилась равной нулю.

"Почта Банк"

Финансовая организация использовала сразу несколько неприемлемых практик.

Так, компания включила в кредитный договор постороннюю информацию, создав у потребителя ложное впечатление, что покупка страховки нужна для обеспечения обязательств по кредиту, а отказ от нее может повлечь отказ в одобрении кредита банком.

Когда клиент досрочно погасил кредит и потребовал вернуть страховую премию, выяснилось, что договор страхования не является обеспечительным, поскольку его покупка не влияла на размер процентной ставки по кредиту.

В другом случае менеджер предложил пенсионеру заключить договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) вместо договора банковского вклада. Договор бы заключен, а распоряжение о переводе средств страховщику подписано в офисе банка простой электронной подписью.

По данным омбудсмена, пенсионер не давал согласия на использование электронной подписи, не подписывал договор и вообще не знал, что договор страхования был с ним заключен.

Другие банки

Часть банков финомбудсмен уличил в несоразмерной стоимости услуги по включению заемщика к программе страхования — она в несколько раз превышала страховую премию по договору. Так, один из клиентов заплатил за услугу 460 тыс. руб. при страховой премии в 22 тыс. руб.

В список нарушителей, применявших указанную практику, попали "Промсвязьбанк", "Ак Барс Банк", "Россельхозбанк", Банк "Левобережный" и "РНКБ Банк".

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