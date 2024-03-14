Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина высадила десант с вертолётов около села Козинка в Белгородской области
Зачем кошка ложится на вашу спину
Плюсы и минусы: говорим о выращивании баклажанов
Цветные мелки: яркие акценты на прядях без вреда для волос
Блины без масла: хорошо жарятся даже несмотря на отсутствие жира в составе
Netflix показал тизер нового фантастического триллера "Атлас" с Дженнифер Лопес
Кот спас хозяйку во время обстрела
Почему стоит посадить томаты черри
Юрист объяснил, что делать, если покупатель требует вернуть деньги за проданную ему машину
В "черный" список финомбудсмена из-за нарушений попали восемь страховых компаний

Финомбудсмен перечислила страховщиков, нарушавших закон при общении с потребителями

3:15
Страхование

Финансовый омбудсмен составила список "неприемлемых практик" финансовых организаций, выявленных в IV квартале 2023 г. Об этом сообщает АСН.

Финомбудсмен перечислила страховщиков, нарушавших закон при общении с потребителями
Фото: freepik.com by katemangostar is licensed under public domain

В списке расписаны действия страховых компаний, которые нарушали закон при общении с потребителями.

"Сбербанк Страхование"

Компания расторгла ранее заключенные договоры с автосервисами, обслуживающими клиентов по ОСАГО. Из-за этого клиент страховщика оказался лишен возможности получить ремонт по полису.

Расторжение договоров со СТОА "Сбербанк Страхование" объяснил омбудсмену тем, что станции техобслуживания не выполняли своих обязательств по ремонту транспортных средств.

"Югория"

Страховщик не предусмотрел в форме заявления на выплату выбор полиса страхования — ОСАГО или каско. Чтобы избежать повышения неустойки, страховщик на свое усмотрение выплатил потребителю 379 тысяч рублей по каско и тем самым увеличил себе срок урегулирования. В то время как потребитель хотел получить выплату по ОСАГО, договор по которому тоже имелся.

"СОГАЗ"

Из-за некорректно составленного договора и правил страхования клиент лишился страховой выплаты. Из документов следовало, что при полной гибели авто и отказе страхователя передать право собственности на ТС потребителю выплачивается только 60% от страховой стоимости, указанной в договоре.

Также в договоре была установлена безусловная франшиза в размере 70% от страховой суммы для такого случая. В результате страховая выплата получилась равной нулю.

"Почта Банк"

Финансовая организация использовала сразу несколько неприемлемых практик.

Так, компания включила в кредитный договор постороннюю информацию, создав у потребителя ложное впечатление, что покупка страховки нужна для обеспечения обязательств по кредиту, а отказ от нее может повлечь отказ в одобрении кредита банком.

Когда клиент досрочно погасил кредит и потребовал вернуть страховую премию, выяснилось, что договор страхования не является обеспечительным, поскольку его покупка не влияла на размер процентной ставки по кредиту.

В другом случае менеджер предложил пенсионеру заключить договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) вместо договора банковского вклада. Договор бы заключен, а распоряжение о переводе средств страховщику подписано в офисе банка простой электронной подписью.

По данным омбудсмена, пенсионер не давал согласия на использование электронной подписи, не подписывал договор и вообще не знал, что договор страхования был с ним заключен.

Другие банки

Часть банков финомбудсмен уличил в несоразмерной стоимости услуги по включению заемщика к программе страхования — она в несколько раз превышала страховую премию по договору. Так, один из клиентов заплатил за услугу 460 тыс. руб. при страховой премии в 22 тыс. руб.

В список нарушителей, применявших указанную практику, попали "Промсвязьбанк", "Ак Барс Банк", "Россельхозбанк", Банк "Левобережный" и "РНКБ Банк".

Ранее эксперты посчитали стоимость страховки от порчи едой мебели и одежды.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой

Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.

Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Максим Галкин* показал прогулки с детьми в Израиле
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль Первомайское, поражены два вертолёта ВСУ
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Ставшая матерью жена Петросяна намекнула на продолжение деторождения
Не стоит спешить закрывать кредиты: россиянам рассказали, в каком случае они принесут прибыль
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Последние материалы
Зачем кошка ложится на вашу спину
Плюсы и минусы: говорим о выращивании баклажанов
Цветные мелки: яркие акценты на прядях без вреда для волос
Финомбудсмен перечислила страховщиков, нарушавших закон при общении с потребителями
Блины без масла: хорошо жарятся даже несмотря на отсутствие жира в составе
Netflix показал тизер нового фантастического триллера "Атлас" с Дженнифер Лопес
Кот спас хозяйку во время обстрела
Почему стоит посадить томаты черри
Юрист объяснил, что делать, если покупатель требует вернуть деньги за проданную ему машину
Генеральная прокуратура Москвы предупредила о недопустимости акций на избирательных участках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников