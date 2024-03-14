Эксперты рассказали, будет ли в РФ актуальна страховка от порчи одежды и мебели едой

Эксперты высчитали стоимость страховки от порчи одежды и мебели едой

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Недавно появилась информация, что жителям ОАЭ стала доступна первая в мире страховка на случай порчи одежды или мебели во время употребления кетчупа. Страховой дом ВСК рассказал, был бы актуален такой полис в России или нет и сколько за него могут заплатить жители РФ.

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По мнению экспертов, в России подобная страховка стала бы популярным финансовым продуктом, в особенности если бы она распространялась не только на кетчуп, но и на другие продукты питания.

Эксперты отметили, что в список рисков по такому страховому полису могли бы входить полная или частичная утрата имущества из-за попадания еды, ответственность перед третьими лицами.

Сумма выплаты по страховому полису в России могла бы рассчитываться по нескольким параметрам, таким как степень повреждения, стоимость испорченного имущества и тип выплаты.

К примеру, если у застрахованного лица борщ попадет на футболку, то сумма компенсации будет составлять 400 рублей, если страхование футболки было на 1500 рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы отдать вещь в химчистку.

Если же футболка будет испорчена настолько, что ее нельзя будет восстановить, то клиент получит всю страховую сумму.