"Чувствительная информация". ЦБ рекомендовал российским банкам не раскрывать информацию о международных партнерах во избежание санкций

Центробанк попросил российские банки не разглашать информацию об иностранных партнерах

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27 февраля Банк России разослал банковским организациям письмо с рекомендацией не раскрывать информацию о сотрудничестве с зарубежными компаниями и международных расчетах. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ.

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По мнению Центробанка, такая «чувствительная информация» повышает санкционные риски для банков и их корреспондентов. В письме подчеркивается, что рекомендации касаются только открытых источников. В отношении коммуникаций с клиентами Банк России оставляет за кредитными организациями право самостоятельно выбирать способы информирования о возможностях международных расчетов.

ЦБ советует банкам в свою очередь просить обслуживаемых ими участников внешнеэкономической деятельности не разглашать данные о своих иностранных контрагентах.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский согласился, что подобные меры позволят банкам подстраховаться от западных санкций и сохранить действующие механизмы международных платежей. Он отметил, что российские организации, осуществляющие расчеты с зарубежными партнерами, уже воздерживаются от публикации информации о контрагентах.

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