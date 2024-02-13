Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавьтесь от заблуждений: правда о заботе о собаках, которую стоит знать
Инфляция в США в январе превысила ожидаемый уровень
В Госдуме предложили депортировать мигрантов за домогательства
Врач Аграновский заявил, что Alaskapox не угрожает эпидемией
Актёр Свиридов сообщил, что не станет судить российских спортсменов, смешивших гражданство ради карьеры
Офтальмолог Байбородова назвала первые симптомы отслойки сетчатки глаза
Рецепт нескучной овсяной каши: она будет похожа на десерт
Учёный Асмолов убеждён, что антипхеньянская пропаганда активно противодействует туризму в КНДР
Советы для пышного цветения гладиолусов
Астрологические подсказки: как порадовать вашего партнера в День святого Валентина

Астролог Стрельцова перечислила лучшие подарки для разных знаков зодиака на 14 февраля

2:58
Гороскопы

Учитывая знак зодиака вашего партнера, вы можете подобрать идеальный подарок ко Дню святого Валентина. Об этом рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

Астролог Стрельцова перечислила лучшие подарки для разных знаков зодиака на 14 февраля
Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Согласно её словам, люди, рожденные под огненным и динамичным знаком Овна, оценят любые активности. Можно смело подарить им автомобильный тест-драйв, поездку на квадроцикле, поход в тир или на пейнтбол. Также Овнам понравится спортивная одежда или металлические украшения, такие как цепи, браслеты, и колечки.

Телец оценит совместное посещение СПА или романтический ужин в изысканном ресторане. Он также примет с радостью в подарок качественный парфюм, сертификат на покупку дорогой уходовой косметики или одежды, а также золотые украшения.

Близнецы, вечно стремящиеся к знаниям, обрадуются сертификату в книжный магазин или на обучение, связанное с их интересами. Они будут в восторге от совместного путешествия в новое место, даже если это выезд на выходные в соседний город.

Чтобы завоевать сердце чувственного и романтичного Рака, можно устроить ужин при свечах дома или в другом уютном месте. Также хорошим подарком для Раков станет фотоальбом, рассказывающий историю их отношений, или атрибуты, связанные с их хобби.

Львам стоит предложить посещение концерта, театра или выставки современного искусства. Также их порадует подарок, выделяющий их, например, дорогие вещи с личными инициалами или модный телефон, а также большая картина с их изображением.

Для вдумчивых и рациональных Дев подойдут квизы или интеллектуальные квесты. Идеальным подарком для них станет красивая книга на интересующую их тему или техника, облегчающая их жизнь.

Весы будут в восторге от романтического ужина на крыше или посещения театра, выставки или картинной галереи. Кроме впечатлений, они также оценят материальный подарок, например, современный гаджет или золотое украшение.

Скорпионы ценят эмоции и будут рады билетам на концерт или стендап, а также приглашению на экстремальные занятия. Им также можно подарить билет на спортивное мероприятие.

Стрельцы будут счастливы с приглашением в путешествие или посещением планетария, экспериментариума или исторического музея. Они оценят дорогие украшения, аксессуары и одежду.

Козероги ценят лаконичные украшения и предметы из дерева или камней, а также подарки, придающие статус, например, дорогие часы или стильный портфель.

Водолеи оценят новые впечатления, такие как прыжок с парашютом или полет на вертолете, а также подарки, связанные с их любовью к техническим новинкам.

Рыбы, творческие по натуре, оценят подарок, связанный с их хобби, а также различные виды отдыха, связанные с водой, такие как флоатинг или посещение аквапарка, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Последние материалы
Эксперт в перепланировках рассказала об увеличении балкона
Актриса Анна Пересильд поздравила маленькую сестрёнку от молодой жены отца
Эдрайантус украсит ваш сад
Рецепт вкусных домашних чипсов: готовятся в микроволновке
Глава МИД Бельгии заявила о давлении США по поводу российских активов
В автомобиль блогера Чекалиной врезался BMW
Биатлонист Йоханнес Бё назвал доминирование Норвегии на ЧМ "восторгом, смешанным с ужасом"
Эксперт по зарубежной недвижимости рассказала о подводных камнях при покупке жилья в Болгарии
Как ухаживать за арбузами в теплице
ERR: Премьер Эстонии Каллас отреагировала на ее объявление в розыск в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников