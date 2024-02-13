Астрологические подсказки: как порадовать вашего партнера в День святого Валентина

Астролог Стрельцова перечислила лучшие подарки для разных знаков зодиака на 14 февраля

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Учитывая знак зодиака вашего партнера, вы можете подобрать идеальный подарок ко Дню святого Валентина. Об этом рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Согласно её словам, люди, рожденные под огненным и динамичным знаком Овна, оценят любые активности. Можно смело подарить им автомобильный тест-драйв, поездку на квадроцикле, поход в тир или на пейнтбол. Также Овнам понравится спортивная одежда или металлические украшения, такие как цепи, браслеты, и колечки.

Телец оценит совместное посещение СПА или романтический ужин в изысканном ресторане. Он также примет с радостью в подарок качественный парфюм, сертификат на покупку дорогой уходовой косметики или одежды, а также золотые украшения.

Близнецы, вечно стремящиеся к знаниям, обрадуются сертификату в книжный магазин или на обучение, связанное с их интересами. Они будут в восторге от совместного путешествия в новое место, даже если это выезд на выходные в соседний город.

Чтобы завоевать сердце чувственного и романтичного Рака, можно устроить ужин при свечах дома или в другом уютном месте. Также хорошим подарком для Раков станет фотоальбом, рассказывающий историю их отношений, или атрибуты, связанные с их хобби.

Львам стоит предложить посещение концерта, театра или выставки современного искусства. Также их порадует подарок, выделяющий их, например, дорогие вещи с личными инициалами или модный телефон, а также большая картина с их изображением.

Для вдумчивых и рациональных Дев подойдут квизы или интеллектуальные квесты. Идеальным подарком для них станет красивая книга на интересующую их тему или техника, облегчающая их жизнь.

Весы будут в восторге от романтического ужина на крыше или посещения театра, выставки или картинной галереи. Кроме впечатлений, они также оценят материальный подарок, например, современный гаджет или золотое украшение.

Скорпионы ценят эмоции и будут рады билетам на концерт или стендап, а также приглашению на экстремальные занятия. Им также можно подарить билет на спортивное мероприятие.

Стрельцы будут счастливы с приглашением в путешествие или посещением планетария, экспериментариума или исторического музея. Они оценят дорогие украшения, аксессуары и одежду.

Козероги ценят лаконичные украшения и предметы из дерева или камней, а также подарки, придающие статус, например, дорогие часы или стильный портфель.

Водолеи оценят новые впечатления, такие как прыжок с парашютом или полет на вертолете, а также подарки, связанные с их любовью к техническим новинкам.

Рыбы, творческие по натуре, оценят подарок, связанный с их хобби, а также различные виды отдыха, связанные с водой, такие как флоатинг или посещение аквапарка, сообщает Москва 24.