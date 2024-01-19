Нытики в супружеской паре - горе семьи: кто, по Зодиаку, является жалобщиком на жизнь

Нетерпеливые "вечные нытики" всегда находят повод для слез, даже в самых светлых днях. Их жизнь кажется настоящей трагедией, где каждое событие превращается в драматическую катастрофу.

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Астрологи выяснили, что эти люди, любящие жаловаться на свою судьбу, могут быть представителями различных знаков зодиака:

Водолей: Холоден, замкнут и полон недоверия. Он ощущает разочарование в людях и постоянно готов к ударам в спину. Ему нравится выражать возмущение по любому поводу и жаловаться на несправедливую судьбу. Водолей не удовлетворен обстановкой в стране, уровнем медицины, налогами и даже погодой. Он видит недостатки там, где их нет, увеличивает мелкие трудности до космических проблем и старается привлечь внимание к себе с помощью обвинений.

Рак: Рак не стремится вызвать жалость окружающих, но не может контролировать свои эмоции. Если ему не с кем поделиться трудностями, он закрывается в себе, впадает в длительную депрессию. Жалобы становятся для него эффективным средством борьбы со стрессом. Освобожденный от бремени душевных мук, он чувствует облегчение и восполняет силы.

Стрелец: Стрелец служит примером для подражания. Он не стесняется перед трудностями, заряжает позитивом и решает проблемы с улыбкой. Его эмоции не поддаются контролю – радостные чувства преображают весь мир своей улыбкой, а негативные эмоции заражают окружающих. Во взрывах эмоций, будь то радость или недовольство, он не имеет границ.

Скорпион: Этот непримиримый упрямец мечтает о идеальном мире и реагирует с недовольством, если реальность не соответствует его ожиданиям. Становясь брюзгой, он обрушивает поток жалоб на окружающих, предъявляя им необоснованные претензии. Он не сдерживает свои эмоции и распространяет негатив вокруг себя на многие километры.