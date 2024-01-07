Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям рассказали, что делать, если залили в бак плохой бензин
Горчичный порошок избавит от клещей на листьях огурцов
Врач Тяжельников рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом
Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины
Пять простых методов борьбы со снегом на дворниках автомобиля
Борщ станет вкуснее с этими двумя ингредиентами
Как вынудить грушу плодоносить
Колготки опять испорчены: рассказываем, как их правильно стирать и сушить
Главе Пентагона Ллойду Остину четыре дня проводили интенсивную терапию

Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака

Гороскопы

Представляем Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака.

Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака
Фото: openverse by Таролог Альбина is licensed under "Консультация по картам таро - Tarot cards spread for reading" by Таролог Альбина is licensed under CC BY-SA 4.0.

Овен

Карта недели: Императрица

Императрица это карта изобилия, плодородия и творчества. Она символизирует новую жизнь, новые начинания и новые возможности. На этой неделе у этого знака будет возможность реализовать свои творческие проекты и воплотить в жизнь свои мечты. Они будут полны вдохновения и энергии, и им будет легко добиться успеха.

Девиз недели: "Я создаю свой мир".

Телец

Карта недели: Император

Император это карта силы, власти и стабильности. Он символизирует уверенность в себе, твёрдость характера и способность принимать решения. На этой неделе Тельцы будут чувствовать себя уверенно и уравновешенно. Они будут в состоянии принимать важные решения и брать на себя ответственность.

Девиз недели: "Я управляю своей жизнью".

Близнецы

Карта недели: Жрица

Жрица это карта мудрости, интуиции и внутреннего знания. Она символизирует связь с духовным миром и способность видеть истину. На этой неделе Близнецы будут более интуитивны и чувствительны. Они будут способны получать информацию из других источников, кроме видимого мира.

Девиз недели: "Я доверяю своей интуиции"

Рак

Карта недели: Маг

Маг это карта возможностей, творчества и магии. Он символизирует способность создавать свою реальность и достигать своих целей. На этой неделе Раки будут полны идей и энергии. Они будут способны воплотить в жизнь свои самые смелые мечты.

Девиз недели: "Я творю свою реальность".

Лев

Карта недели: Королева мечей

Королева мечей это карта силы, интеллекта и решительности. Она символизирует способность мыслить ясно и принимать решения. На этой неделе Львы будут чувствовать себя сильными и уверенными. Они будут способны преодолеть любые трудности.

Девиз недели: "Я решаю свои проблемы".

Дева

Карта недели: Рыцарь чаш

Рыцарь чаш это карта любви, романтики и чувственности. Он символизирует страсть, эмоциональность и способность любить. На этой неделе Девы будут чувствовать себя более романтично и чувственно. Они будут открыты для новых знакомств и отношений.

Девиз недели: "Я позволяю себе любить".

Весы

Карта недели: Умеренность

Умеренность это карта баланса, гармонии и равновесия. Она символизирует способность находить баланс между разными аспектами своей жизни. На этой неделе Весы будут чувствовать себя более уравновешенными и гармоничными. Они будут способны принимать правильные решения и достигать своих целей.

Девиз недели: "Я нахожу баланс в своей жизни".

Скорпион

Карта недели: Дьявол

Дьявол это карта соблазна, искушения и темной стороны личности. Он символизирует зависимость, страх и ограничения. На этой неделе Скорпионы будут испытывать сильное искушение и соблазн. Им нужно быть осторожными, чтобы не поддаться негативным влияниям.

Девиз недели: "Я сопротивляюсь искушению".

Стрелец

Карта недели: Башня

Башня это карта разрушения, перемен и трансформации. Она символизирует кризис, потрясение и потерю. На этой неделе Стрельцы могут столкнуться с серьёзными изменениями в своей жизни. Им нужно быть готовыми к переменам и принять их как возможность для роста и развития.

Девиз недели: "Я принимаю перемены".

Козерог

Карта недели: Звезда

Звезда это карта надежды, вдохновения и исполнения желаний. Она символизирует надежду, веру и способность видеть свет в конце тоннеля. На этой неделе Козероги будут чувствовать себя более оптимистично и позитивно. Они будут полны надежд и планов на будущее.

Девиз недели: "Я верю в себя".

Водолей

Карта недели: Луна

Луна это карта интуиции, эмоций и подсознания. Она символизирует воображение, мечты и тайны. На этой неделе Водолеи будут более чувствительны и интуитивны. Им нужно прислушиваться к своей интуиции и доверять своему внутреннему голосу.

Девиз недели: "Я доверяю своей интуиции".

Рыбы

Карта недели: Солнце

Солнце это карта радости, успеха и счастья. Оно символизирует свет, надежду и любовь. На этой неделе Рыбы будут чувствовать себя счастливыми и радостными. Также это хорошее время для общения с близкими и друзьями.

Девиз недели: "Моя семья — моё счастье".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16? Дмитрий Плотников
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Последние материалы
Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16?
Пять простых методов борьбы со снегом на дворниках автомобиля
Борщ станет вкуснее с этими двумя ингредиентами
Как вынудить грушу плодоносить
Колготки опять испорчены: рассказываем, как их правильно стирать и сушить
Главе Пентагона Ллойду Остину четыре дня проводили интенсивную терапию
Квартира неряшливая: признаки, по которым гости делают выводы
Туристка-Шерлок: шестерка хитростей для бесплатного багажа на рейсах бюджетных авиакомпаний
Затаят обиду на невинную шутку: обидчивые знаки Зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников