Представляем Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака.
Овен
Карта недели: Императрица
Императрица это карта изобилия, плодородия и творчества. Она символизирует новую жизнь, новые начинания и новые возможности. На этой неделе у этого знака будет возможность реализовать свои творческие проекты и воплотить в жизнь свои мечты. Они будут полны вдохновения и энергии, и им будет легко добиться успеха.
Девиз недели: "Я создаю свой мир".
Телец
Карта недели: Император
Император это карта силы, власти и стабильности. Он символизирует уверенность в себе, твёрдость характера и способность принимать решения. На этой неделе Тельцы будут чувствовать себя уверенно и уравновешенно. Они будут в состоянии принимать важные решения и брать на себя ответственность.
Девиз недели: "Я управляю своей жизнью".
Близнецы
Карта недели: Жрица
Жрица это карта мудрости, интуиции и внутреннего знания. Она символизирует связь с духовным миром и способность видеть истину. На этой неделе Близнецы будут более интуитивны и чувствительны. Они будут способны получать информацию из других источников, кроме видимого мира.
Девиз недели: "Я доверяю своей интуиции"
Рак
Карта недели: Маг
Маг это карта возможностей, творчества и магии. Он символизирует способность создавать свою реальность и достигать своих целей. На этой неделе Раки будут полны идей и энергии. Они будут способны воплотить в жизнь свои самые смелые мечты.
Девиз недели: "Я творю свою реальность".
Лев
Карта недели: Королева мечей
Королева мечей это карта силы, интеллекта и решительности. Она символизирует способность мыслить ясно и принимать решения. На этой неделе Львы будут чувствовать себя сильными и уверенными. Они будут способны преодолеть любые трудности.
Девиз недели: "Я решаю свои проблемы".
Дева
Карта недели: Рыцарь чаш
Рыцарь чаш это карта любви, романтики и чувственности. Он символизирует страсть, эмоциональность и способность любить. На этой неделе Девы будут чувствовать себя более романтично и чувственно. Они будут открыты для новых знакомств и отношений.
Девиз недели: "Я позволяю себе любить".
Весы
Карта недели: Умеренность
Умеренность это карта баланса, гармонии и равновесия. Она символизирует способность находить баланс между разными аспектами своей жизни. На этой неделе Весы будут чувствовать себя более уравновешенными и гармоничными. Они будут способны принимать правильные решения и достигать своих целей.
Девиз недели: "Я нахожу баланс в своей жизни".
Скорпион
Карта недели: Дьявол
Дьявол это карта соблазна, искушения и темной стороны личности. Он символизирует зависимость, страх и ограничения. На этой неделе Скорпионы будут испытывать сильное искушение и соблазн. Им нужно быть осторожными, чтобы не поддаться негативным влияниям.
Девиз недели: "Я сопротивляюсь искушению".
Стрелец
Карта недели: Башня
Башня это карта разрушения, перемен и трансформации. Она символизирует кризис, потрясение и потерю. На этой неделе Стрельцы могут столкнуться с серьёзными изменениями в своей жизни. Им нужно быть готовыми к переменам и принять их как возможность для роста и развития.
Девиз недели: "Я принимаю перемены".
Козерог
Карта недели: Звезда
Звезда это карта надежды, вдохновения и исполнения желаний. Она символизирует надежду, веру и способность видеть свет в конце тоннеля. На этой неделе Козероги будут чувствовать себя более оптимистично и позитивно. Они будут полны надежд и планов на будущее.
Девиз недели: "Я верю в себя".
Водолей
Карта недели: Луна
Луна это карта интуиции, эмоций и подсознания. Она символизирует воображение, мечты и тайны. На этой неделе Водолеи будут более чувствительны и интуитивны. Им нужно прислушиваться к своей интуиции и доверять своему внутреннему голосу.
Девиз недели: "Я доверяю своей интуиции".
Рыбы
Карта недели: Солнце
Солнце это карта радости, успеха и счастья. Оно символизирует свет, надежду и любовь. На этой неделе Рыбы будут чувствовать себя счастливыми и радостными. Также это хорошее время для общения с близкими и друзьями.
Девиз недели: "Моя семья — моё счастье".
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