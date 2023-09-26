Астролог Стрельцова назвала самые интуитивные знаки зодиака

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Астролог Татьяна Стрельцова сообщила, что Рак, Скорпион и Рыбы считаются самыми интуитивными знаками зодиака. Она отметила, что все знаки зодиака подразделяются на четыре стихии. Огонь символизирует активность, импульсивность и стремление к расширению, воздух характеризуется легкостью, способностью к коммуникации и обмену информацией. Земля представляет способность рационально адаптироваться к событиям в мире, а вода связана с эмоциями и чувствами.

Фото: openverse.org

Рак, Скорпион и Рыбы относятся именно к последней стихии, подчеркнула Стрельцова, сообщает Москва 24.

"У них есть особенность пропускать через себя все, что происходит вокруг. Это дает им возможность улавливать самые тонкие изменения и вибрации внешней среды. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях.", — сказала астролог.

Важно отметить, что это не означает, что у других знаков зодиака нет интуиции. Однако иногда представителям огненных и воздушных знаков нужно замедлиться, чтобы услышать свой внутренний голос.

С другой стороны, по словам эксперта, для земных знаков, чтобы раскрывать глубокие интуитивные ощущения, скрытые внутри, может потребоваться преодоление их собственного рационального мышления, которое обеспечивает им стабильность.

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