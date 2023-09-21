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Астролог Дятлова назвала знаки зодиака лучших жён

2:13
Гороскопы

По мнению астролога Катерины Дятловой, женщины, родившиеся под знаками Овен, Скорпион, Рак и Лев, чаще всего проявляют себя как идеальные супруги.

Астролог Дятлова назвала знаки зодиака лучших жён
Фото: openverse

Существуют общие тенденции, выделяющие наиболее преданных спутниц. На первом месте стоят представительницы знаков Овен и Скорпион, которые часто проявляют себя как трудолюбивые, энергичные и верные жены, готовые сделать все ради семьи. Астролог подчеркивает, что конфликты могут возникнуть из-за их сильных характеров, но такие женщины не боятся кризисов и готовы совместно с партнером преодолевать трудности, как сообщает (сайт) Москва 24.

Женщины, рожденные под знаками Рак и Лев, отлично справляются с ролью хозяек, если мужчина готов полностью доверить им управление семейными делами и домом. Они обладают навыками организации и заботы о партнере, хотя это может требовать усилий.

Для тех, кто родился под знаками Телец и Весы, также существует потенциал стать хорошими супругами, но важно, чтобы партнер подчеркивал их значимость с помощью финансовой поддержки, комплиментов, подарков и выходов в общество.

Семья имеет высокое значение для представительниц знаков Близнецы и Дева, но они также стремятся к самореализации и помощи супругу в его делах. Они не могут ограничиваться бытовыми обязанностями.

Женщины, родившиеся под знаками Рыбы и Стрелец, могут иметь сложности в адаптации к семейной жизни, так как часто погружены в мир своих идей и проектов. В быту они могут быть рассеяными и забывчивыми. Иногда их ожидания могут не совпадать с реальностью, и они могут переключиться на другие интересы.

Представительницы знаков Козерог и Водолей быстро утомляются от семейных обязанностей и стремятся к развитию карьеры и духовному росту. Им важна поддержка и понимание со стороны партнера, который должен быть готов выслушивать их и поддерживать их интересы. Они могут быть более ориентированы на свои чувства, чем на чужие.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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