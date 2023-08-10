Экстрасенс Нефертари: разбитое зеркало не является причиной проблем

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Разбитое зеркало может служить предостерегающим знаком того, что человека ждут трудности, но само по себе оно не порождает этих проблем. Этим открытием поделилась экстрасенс и гадалка по картам таро Анна Нефертари. Об этом сообщает Москва24.

Фото: pixabay.com

С точки зрения Нефертари, представление о том, что разбитое зеркало инициирует череду несчастий и осложнений в судьбе человека, не совсем корректно. Даже самое крошечное зеркало функционирует как хранилище энергий, излучаемых смотрящим. Когда возникает скопление предстоящих затруднений, человек начинает осознавать это, тем самым усиливая напряжение, агрессию и раздражительность.

Зеркало, поглощающее эту негативную энергию и информацию, может в конце концов разбиться вдребезги или человек может случайно уронить его.

По сути, зеркало действует как индикатор, указывающий на то, что могут возникнуть неминуемые проблемы. Однако не вызывает этих проблем как таковых.

"Когда дома царит постоянная атмосфера конфликта, характеризующаяся негативом, не должно быть сюрпризом, если зеркало внезапно разлетится на множество осколков без какой-либо видимой внешней силы", — объяснила экстрасенс.

Нефертари советует не продолжать пользоваться разбитым зеркалом и рекомендует собирать осколки в перчатках. Затем эти фрагменты следует завернуть в чёрную ткань и унести подальше от дома, а перчатки выбросить.

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