Мужчины из России предпочитают жениться на Девах

1:04 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Более 60 процентов россиян проявляют интерес к знаку зодиака потенциального партнёра или партнёрши при знакомстве. Об этом говорит исследование, проведённое сервисом знакомств "Мамба", пишет Газета.Ru.

"Гороскоп мэтча особенно интересует девушек, но и мужчины не отстают: 50% из них обращают внимание на гороскоп партнёрши", — отмечают специалисты.

Связь знака зодиака с целями знакомства также была выявлена в ходе исследования. Для флирта и секса мужчины и женщины предпочитают Близнецов (о чём заявили 20% опрошенных), для создания семьи представители сильного пола выбирают Дев (15%), а женщины — Тельцов (20%).

В то же время меньше всего опрошенных проявляют желание связаться с Козерогами, если речь идёт о ни к чему не обязывающих романтических отношениях (7%). Согласно результатам исследования, Скорпионы являются самым сложным знаком для любви, что подтвердили 30% опрошенных.

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