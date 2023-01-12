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Астролог Богданов: гадание с помощью воска на Старый Новый год признано самым сильным

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Астролог Павсекакий Богданов назвал самые популярные и сильные виды гаданий, к которым можно обратиться на Старый Новый год.

Астролог Богданов: гадание с помощью воска на Старый Новый год признано самым сильным

В интервью "Радио 1" он отметил, что с 6 по 18 января люди энергетически меняются, поэтому могут увидеть свою судьбу. По его словам, старое гадание с помощью воска признано самым сильным.

"Воск нужно растопить и залить в воду. Полученные скульптуры нужно трактовать", — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что человек должен сам определять, что из себя представляет та или иная фигура.

Как подчеркнул Богданов, гадание на перекрёстке тоже является довольно эффективным. Астролог порекомендовал выйти на дорогу и прислушиваться к различным звукам с закрытыми глазами. Специалист объяснил, что звук проезжающей машины означает грядущие перемены, женские голоса — изменения в личной жизни, стук — возникновение неприятностей или заболеваний.

Он также посоветовал анализировать сны в период сочельника. Богданов рассказал, что для гадания на суженного следует разместить под кроватью сосуд с водой, закинуть туда замок, а ключ положить под подушку. Затем девушка должна попросить будущего мужа явиться к ней ночью, заключил астролог.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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