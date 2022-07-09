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Автор Ирина Гусакова

Эзотерик Анастасия Алейн: жёлтые камни защитят от энергетических вампиров

Гороскоп

По тому, какие именно камни или металлы предпочитает человек, можно многое понять о нем самом, о его желаниях, а также о том, что сейчас заботит его больше всего. О магических свойствах камней и металлов рассказала читателям Pravda.Ru эзотерик, нумеролог и таролог Анастасия Алейн.

Драгоценные камни
 

Магические свойства металлов

Золото предпочитают носить люди, которые больше являются по природе отдающими в энергетическом и физическом планах. Само по себе золото притягивает в жизнь человека:

  • богатство,
  • радость,
  • уверенность в себе.

Ношение изделий из золота позволяет быстрее добиться статуса и власти в жизни.

Люди, которые любят серебро, наоборот, являются берущими по природе. Серебро очищает энергетику человека от внутреннего и внешнего негатива, оказывает омолаживающее воздействие на организм, помогает раскрыть сверхспособности, а также творческие способности.

Камни и их магические свойства

Камни одного цвета имеют примерно одинаковые магические свойства, поэтому для удобства можно разделить их на цветовые группы.

Белые

Очищают энергетику человека от негатива, очищают мысли, исцеляют на психологическом и физическом уровнях, подходят для медитаций.

Чёрные

Главным магическим свойством чёрных камней является защита от негатива любого рода. Черные камни наделяют своего хозяина волей, уверенностью в себе, избавляют от сомнений.

Красные

Наделяют человека решимостью, смелостью, уверенностью в себе и своих силах. Красные камни помогают отразить любой негатив от человека. Камни помогут достигнуть желаемого, а также получить победу во всем. Способны привлечь в жизнь человека страстные отношения.

Оранжевые

Даруют жизненную силу, помогают раскрыть в себе чувственную сторону, а также творческий потенциал. Оранжевые камни помогают зарядиться энергией радости, позитива и активности.

Жёлтые

Привлекают удачу, богатство и общее благополучие. Жёлтые камни вселяют в человека оптимизм, помогают справиться с депрессией. Данные камни способны помочь обрести своё место под солнцем. Интересным свойством жёлтых камней является защита от энергетических вампиров.

Зелёные 

Обладают целительной силой, помогают улучшить здоровье, наладить сон. Помимо своих целительских способностей зелёные камни прекрасно притягивают к человеку деньги.

Розовые

Привлекают любовь, взаимопонимание и искренность со стороны, делают человека более привлекательным для окружающих. Создают благоприятную атмосферу в семье и любом другом коллективе.

Голубые

Являются главными вдохновителями в нашей жизни. Голубые камни раскрывают творческий потенциал, помогают снять напряжение и расслабиться.

Синие 

Помогают обрести спокойствие, мудрость, дарует человеку полезный опыт, улучшают память, повышают интеллектуальный уровень. Синие камни могут уберечь человека от совершения необдуманных поступков, избавляют от различных иллюзий, развивают интуицию.

Фиолетовые

Помогают разобраться в себе, способны внести в жизнь человека гармонию и глубокое понимание всех событий, которые происходят вокруг, эти камни помогают раскрыть и развить эзотерические способности. Фиолетовые камни подходят людям, которые идут по пути самосовершенствования. Камни отлично подходят для медитативных практик, а также для гадания.

Старайтесь не носить постоянно одни и те же камни и металлы, так как во всем должен быть баланс. Абсолютно каждая сфера в жизни важна, поэтому не нужно бесконечно стимулировать только одну из них в ущерб остальным, иначе произойдёт энергетический перекос.

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