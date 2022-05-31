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Автор Ирина Гусакова

Астрологический прогноз на неделю для Раков

Гороскоп

Представителей этого знака зодиака, скорее всего, впереди ждет спокойная и гладкая неделя. Раки получат ценное наставление от своих "учителей", и общение для них, вероятно, сыграет жизненно важную роль на этой неделе, пишет Timesnow.

Знаки Зодиака
 

Раки могут чувствовать себя потерянными, они будут не в состоянии принять решение по некоторым вопросам. Это может повлиять на их работу и мотивацию. Тем не менее их спасет ценное указание от наставников. Возможно, они смогут решить некоторые проблемы, с которыми столкнутся. С правильными "учителями" удастся выбраться из судьбоносных коллизий достойно.

Неделя может быть весьма важной в плане общения. Возможно, у Раков появятся новые идеи и вдохновение. Доверительные разговоры со старшими могут внести ясность в некоторые темы. Раки, которых долгое время ошибочно считали беспечными людьми, могут получить хорошую возможность доказать, что они готовы взять на себя ответственность.

Представители этого знака зодиака не любят зависеть от кого-либо. Однако не когда дело доходит до сердечных дел. На этой неделе они могут увлечься кем-то. Любовь вдохновляет их так, как ничто другое. Раки, состоящие в браке, могут выйти на новый уровень в своих отношениях со второй половинкой.

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Автор: Ирина Гусакова
Темы астрология
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