Ряд сибирских регионов России вскоре испытает аномальное тепло, обещает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, на юге Западной Сибири температура будет выше нормы на шесть и даже на восемь градусов, а от четырех до восьми градусов выше нормы — в Красноярске. Помимо этого, плюсовая температура днем ожидается в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, передает слова синоптика ТАСС.
А вот в Москве до полноценной теплой весны еще довольно далеко. Грядет очередное понижение температуры, в выходные термометры покажут ноль, а с понедельника будет теплеть до плюс четырех-семи градусов.
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