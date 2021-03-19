В Сибири будет теплее, чем обычно в марте - Вильфанд

Ряд сибирских регионов России вскоре испытает аномальное тепло, обещает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, на юге Западной Сибири температура будет выше нормы на шесть и даже на восемь градусов, а от четырех до восьми градусов выше нормы — в Красноярске. Помимо этого, плюсовая температура днем ожидается в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, передает слова синоптика ТАСС.

А вот в Москве до полноценной теплой весны еще довольно далеко. Грядет очередное понижение температуры, в выходные термометры покажут ноль, а с понедельника будет теплеть до плюс четырех-семи градусов.