Назван самый опасный для набора лишнего веса возраст

Британские ученые из компании Forza Supplements провели исследование, которое показало, какой возраст является самым опасным для набора лишнего веса. Результаты опубликованы на сайте компании.
Чаще всего лишние килограммы набирают женщины в возрасте от 35 до 40 лет. Мужчины набирают лишний вес в возрасте от 40 до 45 лет, говорится в новости. Наименьшая масса тела — у девушек в возрасте 25 лет. С годами человек набирает от 0,5 до 2 кг в течение 1-3 лет. Причем, это вообще не зависит от внешних факторов.
Многое зависит от питания, образа жизни, но "возрастной вес" набирается в период от 40 до 65 лет, так как в этот отрезок времени замедляется метаболизм. Жир откладывается на талии и бедрах.
В исследовании приняли участие более тысячи добровольцев. У женщин набор веса связан с гормональными перестройками, а также беременностью и даже привычкой готовить еду, когда дама многое берет на пробу. А после вступления в брак многие дамы перестают следить за собственной фигурой.
Ранее сообщалось, что, если вы действительно хотите похудеть правильно - а это значит без вреда для здоровья, надолго и в нужных местах — то нужно в первую очередь забыть о том, что пишут в многочисленных группах из серии "Ноль лишних килограммов", "Ведь ты этого достойна", "Не едим вместе" и прочее. Во-первых, все эти диеты с поеданием какого-то одного продукта и полным игнорированием всех остальных — прямой путь к авитаминозу, плохому настроению и нарушению обмена веществ. Нашему организму нужны и белки, и углеводы; и фрукты, и овощи, и клетчатка, и все остальное.
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