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Источник Правда.Ру

Наследственность не влияет на долголетие

Здоровье

После проведения масштабного исследования,  в котором американскими учеными рассмотрены геномы почти 55 млн человек, установлено, что наследственность не играет никакой роли для обеспечения долгих лет жизни каждому новому поколению, сообщает pora.ru

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Разные социальные факторы влияли на продолжительность жизни каждого человека, геном которого изучался в ходе исследования. Собранные экспертами данные сопоставлялись с продолжительностью жизни прямых и дальних родственников этих людей. Сделанные выводы однозначны: гены тут ни при чем.

Также исследователи обратили внимание на тот факт, что часто супруги живут примерно одинаковое время. Но этот феномен не касается ближайших к ним родственников.

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Темы гены медицина здоровье долголетие исследование наследственность
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