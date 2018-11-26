Наследственность не влияет на долголетие

После проведения масштабного исследования, в котором американскими учеными рассмотрены геномы почти 55 млн человек, установлено, что наследственность не играет никакой роли для обеспечения долгих лет жизни каждому новому поколению, сообщает pora.ru.

Разные социальные факторы влияли на продолжительность жизни каждого человека, геном которого изучался в ходе исследования. Собранные экспертами данные сопоставлялись с продолжительностью жизни прямых и дальних родственников этих людей. Сделанные выводы однозначны: гены тут ни при чем.

Также исследователи обратили внимание на тот факт, что часто супруги живут примерно одинаковое время. Но этот феномен не касается ближайших к ним родственников.

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