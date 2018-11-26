Наследственность не влияет на долголетие

После проведения масштабного исследования, в котором американскими учеными рассмотрены геномы почти 55 млн человек, установлено, что наследственность не играет никакой роли для обеспечения долгих лет жизни каждому новому поколению, сообщает pora.ru.
Разные социальные факторы влияли на продолжительность жизни каждого человека, геном которого изучался в ходе исследования. Собранные экспертами данные сопоставлялись с продолжительностью жизни прямых и дальних родственников этих людей. Сделанные выводы однозначны: гены тут ни при чем.
Также исследователи обратили внимание на тот факт, что часто супруги живут примерно одинаковое время. Но этот феномен не касается ближайших к ним родственников.
Читайте также:
Эпигенетики: человек может изменить свою ДНК
Ученые раскрыли секрет влияния генов на черты лица
Генетики разгадали тайну роста человека
Неожиданная наследственность: плюсы и минусы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
В скором времени в России могут пропасть 40 миллионов гектаров леса. В СССР он назывался лесным фондом и охранялся, а сегодня никому не нужен.
Во Франции беспорядки по поводу минимального повышения цен на бензин и дизельное топливо приобрели эпические масштабы. В России цена взлетает на 10% - и тишина