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Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом

4:08
Здоровье

В этом году прививка от гриппа снижает риск госпитализации с гриппом на 35% среди групп высокого риска, согласно данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Новая информация, опубликованная 3 октября 2024 года в еженедельном отчете о заболеваемости и смертности (Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR), основана на данных из пяти южноамериканских стран.

Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flu_vaccination_USS_Gerald_R._Ford.jpg by Navy Seaman Apprentice Angel Jaskulos

Сезон гриппа в Южном полушарии обычно длится с апреля по сентябрь, а в Северном полушарии — с октября по май. Из-за этой чередующейся схемы Северное полушарие обращается к данным Южного полушария, чтобы определить, какие штаммы вируса гриппа циркулируют, спланировать создание вакцин на следующий сезон и оценить их эффективность.

В новом отчете MMWR исследователи изучили эффективность прививки в Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае и Уругвае. Отчет сосредоточен на людях, находящихся в группе высокого риска тяжелых инфекций гриппа, включая маленьких детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями легких, печени, сердечно-сосудистыми болезнями или проблемами с иммунной системой.

С середины марта по середину июля в этих пяти странах было зафиксировано более 11 700 госпитализаций людей из этих групп с тяжелыми респираторными заболеваниями. Из них около 3 850 человек с положительным тестом на грипп, при этом большинство имели вирус гриппа типа А. (Грипп типа А и грипп типа B — это две основные группы вирусов, циркулирующих сезонно, и в исследовании доминировали два подтипа гриппа типа А: H3N2 и H1N1.)

Оставшиеся примерно 7 850 человек в исследовании дали отрицательные тесты на грипп и COVID-19 и служили контрольной группой для анализа. Примерно 23% из этих пациентов были вакцинированы от гриппа, по сравнению с 18% среди тех, кто попал в больницу из-за вирусной инфекции.

Проанализировав данные, исследователи пришли к выводу, что вакцина, вероятно, снизила риск госпитализации с гриппом на 34,5%. Более подробно, вакцинация снижала риск госпитализации почти на 59% среди взрослых с хроническими заболеваниями, на 39% для маленьких детей и на 31% для пожилых людей.

"Хотя лишь один из пяти пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями получил вакцину против гриппа 2024 года, те, кто были вакцинированы, имели значительно меньший риск госпитализации из-за любой вирусной инфекции гриппа", — заключили авторы исследования.

Эти данные свидетельствуют о том, что вакцина была "эффективной в предотвращении примерно одной трети госпитализаций, связанных с гриппом, среди групп, имеющих приоритет для вакцинации".

Хотя тренды южного полушария не всегда точно предсказывают ситуацию в северном, предполагая, что те же штаммы вируса будут циркулировать в предстоящие месяцы, "здравоохранительные органы могут ожидать аналогичного уровня защиты от вакцины на 2024-25 годы", отметили авторы.

С несколькими исключениями CDC рекомендует всем с шести месяцев и старше получать ежегодную прививку от гриппа. Дополнительные меры, такие как регулярное мытье рук, могут помочь сократить распространение гриппа. Тем, кто все же заболевает, рекомендуется как можно скорее получать противовирусные препараты, такие как Tamiflu, что может значительно снизить риск осложнений, связанных с гриппом.

Уточнения

Осельтамиви́р (озельтамивир, oseltamivir), осельтамиви́ра фосфа́т — противовирусный препарат, в России известен под торговой маркой «Тамифлю».

Вирусы гриппа (лат. Influenzavirus) — четыре монотипных рода вирусов из семейства ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), представители которых вызывают заболевания у рыб, птиц и млекопитающих, в том числе грипп у человека.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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