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Ванная комната преобразилась за 3 выходных: владельцы потратили всего $300

2:11
Недвижимость

Если вы задумываетесь о ремонте, но не знаете, с чего начать, присмотритесь к крошечной дамской комнате — именно так поступили Эллисон и её жена Джулс.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Их дом 1930-х годов ещё ждёт своего преображения, но они начали с самого простого: с ванной комнатки площадью немного больше квадратного метра. Её можно было переделать за три выходных — и именно это они и сделали.

Ванная выглядела скучно и выдавала в ней скорее дух 2010-х, пара решила вдохнуть в неё характер. Первым делом они заменили стандартную хромированную фурнитуру на матовую чёрную — и на фоне будущих розовых стен она сразу заиграла.

Следующим шагом стали обои: цветочный принт с винтажным настроением потребовал терпения и аккуратности, особенно при подгонке узора. Эллисон признаётся, что теперь они вряд ли захотят оклеивать обоями другие комнаты — не потому что не понравилось, а потому что это было испытание на выносливость.

Тем не менее, результат стоил усилий. Пара подобрала краску Ballet Rose от Behr — она идеально сливается с обоями и используется и на нижней части стен, и на новой обшивке, которую они вырезали и покрасили сами.

Осталось только повесить зеркало, полки и декор — вроде портрета кота в очках, который раньше использовался агентом по недвижимости для интерьерной постановки и так понравился Эллисон и Джулс, что они оставили его себе

. Финальный штрих — белые угловые полки, добавленные спонтанно, но очень удачно: они не только красивы, но и делают ванную более функциональной, пишет Apartment Therapy.

Вся эта мини-магия обошлась им примерно в $300. Теперь, каждый раз открывая дверь в эту комнату, Эллисон улыбается.

"Это дамская комната, так что дверь почти всегда закрыта, но каждый раз, когда я её открываю — это просто ВАУ. Я получаю большую, глупую ухмылку на лице каждый раз, когда пользуюсь этим туалетом, говорит она".

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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