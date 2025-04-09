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От 300 до 600 калорий за час: почему этот вид активности — идеальная нагрузка для всех

1:26
Спорт

Танцы могут стать отличной альтернативой спортивным тренировкам и пробежкам. Они представляют собой более мягкую нагрузку для суставов, при этом улучшают настроение и стимулируют работу мозга, сообщила врач-физиотерапевт из Российского геронтологического научно-клинического центра при Пироговском университете Марья Старцева.

танцы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
танцы

По словам эксперта, танцы эффективно задействуют практически все группы мышц: ноги, корпус и руки. За час активных танцевальных движений можно сжечь от 300 до 600 калорий.

"При этом суставы нагружаются мягче, чем при беге или занятиях в тренажерном зале, что снижает риск травм и делает танцы подходящими для людей любого возраста и уровня подготовки", — сказала специалист.

Регулярные танцевальные тренировки способствуют улучшению выносливости, координации и гибкости, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему, пишет Газета.Ru.

Эксперт добавила, что танцы положительно влияют на эмоциональное состояние, способствуя выработке эндорфинов — гормонов счастья. Ритмичные движения под музыку помогают снизить уровень стресса и тревоги, улучшая общее настроение. Научные исследования подтверждают, что танцы улучшают память и могут служить естественным способом эмоциональной регуляции.

Уточнения

Та́нец (через пол. tаniес, от нем. tanz) — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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