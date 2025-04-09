Не просто усталость и жажда: тело шлёт сигналы, но вы их игнорируете

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Организм умеет предупреждать, когда уровень сахара в крови становится опасным. Главное — не игнорировать эти знаки. Некоторые из них проявляются неожиданно — не в анализах, а, например, прямо во рту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Что говорит тело, когда сахара слишком много

Высокий уровень сахара может быть не просто временным сбоем — он часто указывает на серьёзные проблемы с обменом веществ. Как объясняет портал Medline Plus, тревожные симптомы появляются, когда организм либо не вырабатывает достаточно инсулина, либо перестаёт на него реагировать.

На что обратить внимание:

постоянная жажда

частое мочеиспускание

сухость кожи

неясное зрение

слабость и головокружение

Ещё один тревожный сигнал — покалывание или онемение пальцев рук. Особенно страдают большой, указательный, средний и безымянный. Это может привести к тому, что становится сложно удержать даже лёгкие предметы.

Самое недооценённое проявление — во рту

Одним из ранних симптомов гипергликемии считается сухость во рту. Если вы постоянно чувствуете жажду, несмотря на нормальное потребление жидкости, а слизистая полости рта будто пересохла — это повод насторожиться. Кожные покровы вокруг рта тоже могут стать сухими.

От солнца до кофе: что ещё поднимает сахар

По данным CDC, сахар в крови может повышаться не только из-за еды. Влияют:

стресс

солнечные ожоги

недостаток сна

чрезмерное потребление кофе

искусственные подсластители

Почему медленно заживают раны

Гипергликемия мешает нормальной циркуляции крови и ослабляет иммунитет. В результате раны и порезы долго не заживают, а риск инфицирования возрастает. Это ещё один критически важный сигнал, который не стоит оставлять без внимания.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

