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Тайна 600 км: как Трансафганская железная дорога изменит маршрут грузоперевозок навсегда

1:06
Экономика

Проект Трансафганской железной дороги реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в прошлом году на встречах между Россией и Узбекистаном.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поезд

До конца года российские и узбекские проектные организации совместно подготовят технико-экономическое обоснование для строительства дороги по маршрутам "Мазари-Шариф — Герат — Диларам — Кандагар — Чаман" и "Термез — Наибабад — Логар — Харлачи". В это обоснование войдут прогнозы грузопотоков и показатели экономической эффективности.

В мае в Казани в рамках форума Россия — Исламский мир пройдет первая сессия обсуждения проекта с участием специалистов из Пакистана и Афганистана.

Трансафганская железная дорога станет частью крупного транспортного коридора, связывающего Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Протяженность магистрали составит около 600 км, а реализация проекта займет не менее 5 лет, пишет ТАСС.

Уточнения

Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км². Занимает 45-е место в мире по численности населения и 40-е по территории.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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