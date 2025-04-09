Детский отдых станет доступнее: в России запускают уникальную программу компенсаций

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Михайлович Миронов предложил возобновить программу туристического кешбэка для детей под названием "Лето-2025".

Фото: virginia.edu by Thomas Taylor Hammond, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дети

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением запустить программу детского туристического кешбэка "Лето-2025" с компенсацией в размере 50% затрат на покупку путевок или туристических пакетов приводит ТАСС.

Согласно инициативе, родителям смогут вернуть 50% от стоимости путёвки в детский лагерь или половину расходов на отдых ребёнка в поездке по России, если он путешествует с семьёй. Программа будет распространяться на отдых от двух ночей в отелях, санаториях, пансионатах, парк-отелях и других местах размещения.

Максимальная сумма компенсации — 25 000 рублей.

Поводом для инициативы стало резкое снижение интереса к семейному туризму. Так, в 2025 году спрос на такие поездки упал на 17%, а на детские авиабилеты — на 30%. При этом цены на лагеря в Краснодарском крае выросли на 15-20%, а продажи турпакетов туда упали. Всё это делает летний отдых финансово недоступным для многих российских семей.

Напомним, что в 2022 году аналогичная программа успешно работала в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она существенно увеличила доступность детского отдыха для семей с невысоким доходом.

Предполагается, что возвращение программы в 2025 году поможет тысячам детей провести лето активно, безопасно и интересно, не выезжая за пределы страны.

Уточнения

Серге́й Миха́йлович Миро́нов (род. 14 февраля 1953, Пушкин, Ленинград) — российский политический и государственный деятель. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва с 19 сентября 2021 года.



Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности. Происходит от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных.

