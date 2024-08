Как улучшить сон: продукты, которые помогут заснуть быстрее

Нутрициолог: как продукты питания могут помочь в борьбе с бессонницей

Качество сна можно улучшить, выбирая правильные продукты перед сном. Нутрициолог Елена Мухина рекомендует восьмёрку полезных вариантов, среди которых:

миндаль,

индейка,

ромашковый чай,

киви,

вишнёвый сок,

жирная рыба,

грецкие орехи,

чай из пассифлоры.

Миндаль и грецкие орехи богаты мелатонином, способствующим засыпанию, а индейка и жирная рыба помогают улучшить качество сна благодаря содержанию триптофана и омега-3 жирных кислот.

Ромашковый и пассифлоровый чаи обладают успокаивающим действием. Включение этих продуктов в рацион может не только улучшить сон, но и поддержать здоровье, снизив риск хронических заболеваний и укрепив иммунную систему.

Уточнения

