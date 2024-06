В России функционал приложения для похудения и борьбы с диабетом был расширен

Специалисты из центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону под руководством заслуженного врача России, доктора медицинских наук Максима Бурикова добавили в созданное ими мобильное приложение Slimmer функцию онлайн-консультаций с узкими специалистами. Это улучшение поможет увеличить эффективность лечения ожирения у пациентов с бариатрическими заболеваниями. Об этом сообщает Газета. Ru со ссылкой на пресс-службу сервиса.

