В России функционал приложения для похудения и борьбы с диабетом был расширен

Slimmer: бариатрические пациенты смогут получать онлайн-консультации от врачей

Специалисты из центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону под руководством заслуженного врача России, доктора медицинских наук Максима Бурикова добавили в созданное ими мобильное приложение Slimmer функцию онлайн-консультаций с узкими специалистами. Это улучшение поможет увеличить эффективность лечения ожирения у пациентов с бариатрическими заболеваниями. Об этом сообщает Газета. Ru со ссылкой на пресс-службу сервиса.

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Приложение Slimmer для снижения веса и борьбы с диабетом было разработано в 2020 году учёными центра бариатрической медицины ФМБА. Оно включает в себя телемедицину, калькулятор ИМТ, трекер воды и лекарственных препаратов. Онлайн-сервис используется для мониторинга состояния здоровья пациентов, которые прошли бариатрическую операцию (тип хирургического вмешательства, в ходе которого размер желудка уменьшается или перестраивается кишечник для похудения) или готовятся к ней.

Учёные пояснили, что согласно распоряжению Минздрава существует определённый порядок записи к врачам узкой специализации — перед приёмом необходимо направление от терапевта. Новая функция в приложении Slimmer предоставляет доступ к онлайн-медицинскому консультированию, которое расширит возможности приёма узкими специалистами и обеспечит динамический мониторинг бариатрических пациентов хирургами, эндокринологами, диетологами, кардиологами, психиатрами и психотерапевтами.

"В приложении можно будет воспользоваться как консультативно-диагностическими, так и телемедицинскими платными услугами. Пациенты смогут связаться с врачами в комфортном для себя формате видео- или аудиозвонка или в чате", — отметили в пресс-службе приложения Slimmer.

Согласно словам Максима Бурикова, недоработанная система динамического мониторинга пациентов создаёт риски осложнений после операции. В своевременной корректировке режима, анализе изменений веса и объёмов тела, физической активности и эмоционального состояния пациентов ключ к предотвращению потенциальных неблагоприятных последствий.