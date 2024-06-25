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Как правильно пить воду: полезные советы

Утро важно начинать со стакана тёплой воды

1:35
Здоровье

Вода оказывает существенное влияние на ваше самочувствие. Но не все люди умеют пить чистую воду.

Утро важно начинать со стакана тёплой воды
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

В чём польза воды для организма

Наш организм нуждается в воде для предотвращения обезвоживания и хронических заболеваний.

Обезвоживание — это состояние, при котором человек чувствует слабость, затуманенность мышления, перепады настроения, сухость в горле. Это также может привести к запорам и камням в почках. Жажда является естественным механизмом предотвращения обезвоживания. Сухие губы, кожа лица и волосы могут указывать на обезвоживание.

Кроме того, тёмный цвет мочи обычно свидетельствует о том, что в организме недостаточно жидкости. Поскольку вода не содержит калорий, она помогает контролировать массу тела, если отказаться от сладких напитков — кофе, чая, газировки, соков.

Вода поддерживает нормальную температуру тела человека, обеспечивает здоровье суставов, кожи и всего организма в целом. Она очищает организм человека от вредных веществ посредством мочеиспускания, дефекации и потоотделения.

Как правильно пить воду

Важно пить воду правильной температуры. Начните утро со стакана тёплой воды. Это поможет лучше выводить токсины, а также улучшит пищеварение. 

Пейте воду медленно, небольшими глотками. Это поможет вашему организму лучше усваивать минералы и другие питательные вещества.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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