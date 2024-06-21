Почему важно пить одну чашку кофе в день: вот как вы улучшите здоровье

Кофе снижает риск инсульта и поддерживает работу сердца

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — один из лучших бодрящих напитков. Кроме того, он имеет ряд преимуществ для здоровья.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В чём польза кофе для здоровья

Одна-две чашки кофе в день поддерживают здоровье сердца и предотвращают развитие сердечной недостаточности. Кофе также снижает риск инсульта. Согласно исследованиям, напиток улучшает уровень ферментов печени.

Кроме того, кофе тёмной обжарки предотвращает разрывы цепей ДНК. Это может защитить от опухолей в организме. Кофе также содержит кофеин, который снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Как правильно пить кофе

Выбирайте качественные зёрна или молотый кофе. Для правильного заваривания важно использовать воду температурой от 92 до 98 градусов по Цельсию. При желании в эспрессо можно добавить горячую воду, взбитое молоко или сливки 10% жирности.