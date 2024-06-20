Польза семян чиа: настоящий суперфуд, улучшающий здоровье в короткий срок

Семена чиа улучшают здоровье человека благодаря содержащимся в них полезным веществам.
Продукт является отличным источником витаминов, минералов и антиоксидантов.
Семена чиа содержат железо, медь, марганец, селен, кальций, фосфор и магний. Кроме того, продукт богат Омега-3, что в свою очередь снижает риск хронических сердечных заболеваний, а также воспалений.
Несколько видов антиоксидантов в составе помогают организму избежать окислительного стресса и разрушения клеток. Чиа также помогает снизить риск многих хронических заболеваний. Кальций в составе поддерживает здоровье костей, мышц и нервов.
Откажитесь от семян чиа, если вы склонны к запорам, диарее или вздутию живота.
Диетологи рекомендуют съедать одну столовую ложку семян чиа. Для этого нужно замочить их в воде или кокосовом молоке.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.