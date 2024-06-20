Польза семян чиа: настоящий суперфуд, улучшающий здоровье в короткий срок

Семена чиа противопоказаны при запорах и вздутии живота

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена чиа улучшают здоровье человека благодаря содержащимся в них полезным веществам.

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В чем польза семян чиа для здоровья

Продукт является отличным источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

Семена чиа содержат железо, медь, марганец, селен, кальций, фосфор и магний. Кроме того, продукт богат Омега-3, что в свою очередь снижает риск хронических сердечных заболеваний, а также воспалений.

Несколько видов антиоксидантов в составе помогают организму избежать окислительного стресса и разрушения клеток. Чиа также помогает снизить риск многих хронических заболеваний. Кальций в составе поддерживает здоровье костей, мышц и нервов.

Откажитесь от семян чиа, если вы склонны к запорам, диарее или вздутию живота.

Диетологи рекомендуют съедать одну столовую ложку семян чиа. Для этого нужно замочить их в воде или кокосовом молоке.