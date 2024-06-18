Проходить раз в три года: названа диагностическая процедура, которая поможет обнаружить рак

По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской КБ, интервью которой было опубликовано NEWS. ru, ЭГДС, или гастроскопия, должна проводиться как минимум один раз в три года, независимо от наличия у человека жалоб на работу его желудочно-кишечного тракта.
Она подчеркнула, что эта рекомендация особенно актуальна для людей старше 45 лет. Доктор также отметила важность гастроскопии для раннего обнаружения раковых заболеваний и мониторинга состояния пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
"Ваш организм уже подаёт сигналы SOS. А это значит, что необходимо пойти ему навстречу и позаботиться о себе", — подытожила специалист.
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