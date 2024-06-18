Проходить раз в три года: названа диагностическая процедура, которая поможет обнаружить рак

Гастроэнтеролог Сухорукова: ЭГДС следует проводить как минимум каждые три года

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской КБ, интервью которой было опубликовано NEWS. ru, ЭГДС, или гастроскопия, должна проводиться как минимум один раз в три года, независимо от наличия у человека жалоб на работу его желудочно-кишечного тракта.

Фото: flickr.com by Юя Тамаи is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она подчеркнула, что эта рекомендация особенно актуальна для людей старше 45 лет. Доктор также отметила важность гастроскопии для раннего обнаружения раковых заболеваний и мониторинга состояния пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Ваш организм уже подаёт сигналы SOS. А это значит, что необходимо пойти ему навстречу и позаботиться о себе", — подытожила специалист.