Проходить раз в три года: названа диагностическая процедура, которая поможет обнаружить рак

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Гастроэнтеролог Сухорукова: ЭГДС следует проводить как минимум каждые три года

0:45
Здоровье

По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской КБ, интервью которой было опубликовано NEWS. ru, ЭГДС, или гастроскопия, должна проводиться как минимум один раз в три года, независимо от наличия у человека жалоб на работу его желудочно-кишечного тракта.

Гастроэнтеролог Сухорукова: ЭГДС следует проводить как минимум каждые три года
Фото: flickr.com by Юя Тамаи is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она подчеркнула, что эта рекомендация особенно актуальна для людей старше 45 лет. Доктор также отметила важность гастроскопии для раннего обнаружения раковых заболеваний и мониторинга состояния пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Ваш организм уже подаёт сигналы SOS. А это значит, что необходимо пойти ему навстречу и позаботиться о себе", — подытожила специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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