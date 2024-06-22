Россиянам раскрыли показатель содержания алкоголя в квасе

Эндокринолог Тараско раскрыла, возможно ли опьянеть от кваса

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

17 июня в России отмечают День русского кваса. Эндокринолог Анастасия Тараско рассказала о пользе и вреде этого напитка, а также о его способности вызывать опьянение. Квас бывает промышленным, домашним на пшеничной закваске и на основе квасного гриба. В зависимости от способа приготовления, он может содержать различное количество калорий и сахара, сообщает РИА "ФедералПресс".

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Эндокринолог предостерегает от замены воды магазинным квасом, так как это может привести к набору лишних калорий, а полезных бактерий в нём нет. Однако пастеризованный или домашний квас является пробиотиком, в котором сахар сбраживается, калорийность снижается, и появляются полезные бактерии. Такой квас можно пить практически без ограничений.

Детям не рекомендуется употреблять много кваса, поскольку натуральный напиток содержит некоторое количество алкоголя (до 5% при длительном брожении). Врач советует не злоупотреблять промышленным квасом, но отмечает, что домашний квас в умеренных количествах может быть полезен.