Что будет со здоровьем, если часто есть икру горбуши: полезные свойства

Икра горбуши защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Икру горбуши можно назвать "классической" среди других видов лососевой икры. Она имеет нейтральный вкус, средний диаметр и ярко-оранжевый цвет.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чем полезна икра горбуши

Биохимический состав икры горбуши включает Омега-3, 6, 9.

Он способствует выведению холестерина из организма и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Употребление красной икры способствует нормализации сердечных ритмов, снижает риск тромбообразования, атеросклероза и регулирует содержание гемоглобина в крови.

Можно ли есть замороженную икру горбуши

Вкус деликатеса из замороженной рыбы такой же превосходный, как и из охлаждённой рыбы.

Важно правильно размораживать икру, чтобы избежать их повреждения.

Как правильно есть красную икру

Нормальное количество икры за один вечер — чайная ложка. Любой продукт с высоким содержанием жира или белка следует употреблять с полезным гарниром. Поэтому этот продукт можно есть со свежими листовыми салатами или овощами.