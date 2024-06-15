Какой чай самый полезный: мнение диетологов

Чаи по-разному воздействуют на организм. Какие чайные напитки полезны для здоровья?
Самый полезный чай — зелёный. Напиток содержит катехин — антиоксидант, который помогает защитить клетки от разрушения. Зелёный чай также содержит кофеин, который помогает с концентрацией внимания и продуктивностью.
Кроме того, существует множество видов зелёного чая. Все напитки различаются по цвету, вкусу и аромату. Из всего многообразия можно найти то, что придётся вам по вкусу.
Имбирный чай полезен для здоровья кишечника и желудка, он обладает антисептическим действием, помогает справиться с симптомами простуды.
Травяной чай полезен для здоровья лёгких. Напиток также помогает при насморке и заложенности носа. Можно добавить в свой рацион травяной чай с корицей, куркумой и имбирём.
Травяные чаи из мяты и ромашки помогают расслабиться, улучшить режим сна и быстрее заснуть.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.