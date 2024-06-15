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Какой чай самый полезный: мнение диетологов

Зелёный чай считается самым полезным

1:09
Здоровье

Чаи по-разному воздействуют на организм. Какие чайные напитки полезны для здоровья?

Зелёный чай считается самым полезным
Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Какой чай самый полезный

Самый полезный чай — зелёный. Напиток содержит катехин — антиоксидант, который помогает защитить клетки от разрушения. Зелёный чай также содержит кофеин, который помогает с концентрацией внимания и продуктивностью.

Кроме того, существует множество видов зелёного чая. Все напитки различаются по цвету, вкусу и аромату. Из всего многообразия можно найти то, что придётся вам по вкусу.

Какие чаи также полезны для здоровья

Имбирный чай полезен для здоровья кишечника и желудка, он обладает антисептическим действием, помогает справиться с симптомами простуды.

Травяной чай полезен для здоровья лёгких. Напиток также помогает при насморке и заложенности носа. Можно добавить в свой рацион травяной чай с корицей, куркумой и имбирём.

Травяные чаи из мяты и ромашки помогают расслабиться, улучшить режим сна и быстрее заснуть.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
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