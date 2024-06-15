Какой чай самый полезный: мнение диетологов

Зелёный чай считается самым полезным

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чаи по-разному воздействуют на организм. Какие чайные напитки полезны для здоровья?

Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Какой чай самый полезный

Самый полезный чай — зелёный. Напиток содержит катехин — антиоксидант, который помогает защитить клетки от разрушения. Зелёный чай также содержит кофеин, который помогает с концентрацией внимания и продуктивностью.

Кроме того, существует множество видов зелёного чая. Все напитки различаются по цвету, вкусу и аромату. Из всего многообразия можно найти то, что придётся вам по вкусу.

Какие чаи также полезны для здоровья

Имбирный чай полезен для здоровья кишечника и желудка, он обладает антисептическим действием, помогает справиться с симптомами простуды.

Травяной чай полезен для здоровья лёгких. Напиток также помогает при насморке и заложенности носа. Можно добавить в свой рацион травяной чай с корицей, куркумой и имбирём.

Травяные чаи из мяты и ромашки помогают расслабиться, улучшить режим сна и быстрее заснуть.