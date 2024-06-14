Почему стоит пить именно кофе эспрессо: его полезные свойства для здоровья

Эспрессо улучшает работу мозга и настроение

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эспрессо — чёрный кофе итальянского происхождения, один из самых "стабильных" напитков, вкус которого остается неизменным уже более 80 лет.

Фото: Gallery by Andrew Neel andrewtneel

Он хорошо тонизирует, повышает артериальное давление.

В чём польза эспрессо

Эспрессо бодрит, улучшает настроение, активизирует работу мозга и притупляет чувство голода при употреблении между приёмами пищи.

Чашка напитка после еды стимулирует пищеварение.

Кофе может вызвать аритмию и изжогу, а также усилить тревожность. Утром натощак лучше не пить крепкий кофе, так как кофе оказывает сильное влияние на пищеварительную систему.

Почему стоит пить эспрессо сразу

Эспрессо пьют несколькими глотками сразу после приготовления.

По мере остывания напиток начинает терять свои вкусовые качества, и чем дольше он будет находиться в чашке, тем менее аппетитным он будет становиться. Стакан воды, подаваемый с эспрессо, пьют до, а не после кофе.