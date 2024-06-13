Диетолог назвала три наиболее полезные добавки для воды

Если в воду добавить определённые ингредиенты, то она приобретает их свойства. Например, вода с лимоном обладает антиоксидантными свойствами, как отметила диетолог Ирина Писарева в интервью с "Вечерней Москвой".
"Например, если вы добавили лимон, вода будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет", — объяснила Ирина Писарева.
Также возможно добавлять в воду пряности, такие как куркума, что придаёт напитку способность укреплять иммунитет и обладать противовоспалительным действием. Если же вода смешана с хлорофиллом, то она становится очищающей и детоксицирующей. Существует множество полезных ингредиентов, которые можно добавлять к воде, главное — правильно выбрать их, подчеркнула диетолог.
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